Outfitberater (m/w)- Brilon Junges Modeunternehmen sucht: freundliche,flexible, verantwortungsbewusste Verkaufskraft in Teilzeit. Berufserfahrung im Textileinzelhandel erwünscht. Bewerbung an: dress-up@gmx.de, Tel.: 0171/5369540

Salzk.Helle,freundliche OG-Wohnung,90m²,2ZKDBAbstr.Terr.separater Eingang,530€ +NK+Kaut.keine Tierhaltung Telef.:05258/933448

Ausbildungsplatz zur Altenpflegerin/ Altenpfleger Richten sie Ihre Bewerbung an: HomeCare Geseke, Cranestraße 2, 59590 Geseke oder info@homecare-geseke.de

Pflegefachkräfte auf 450 Euro Basis oder Steuerkarte gesucht. Richten sie Ihre Bewerbung an: HomeCare Geseke, Cranestraße 2, 59590 Geseke oder info@homecare-geseke.de

Betreuungskräfte 87b auf 450 Euro Basis gesucht. Pflegefachkräfte auf 450 Euro Basis oder Steuerkarte gesucht. Arzthelferinnen auf 450 Euro Basis oder Steuerkarte gesucht. Rentnerinnen oder Rentner die eine dreijährige Ausbildung in der Pflege besitzen auf 450 Euro Basis Sonstig geeignete Kräfte mit zweijähriger Vollzeiterfahrung in der stationären Pflege auf 450 Euro Basis oder Steuerkarte. Ausbildungsplatz zur Altenpflegerin/ Altenpfleger Richten sie Ihre Bewerbung an: HomeCare Geseke, Cranestraße 2, 59590 Geseke oder info@homecare-geseke.de



